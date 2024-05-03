До цього часу сторони будуть боротися за більш вигідні позиції.

Війна в Україні, очевидно, завершиться не на полі бою, а за столом переговорів. Втім, в найближчій перспективі вони навряд чи можливі.

Про це в інтерв'ю The Economist заявив представник Головного управління розвідки Вадим Скібіцький. За його прогнозом, переговори України та Росії можливі не раніше другої половини 2025 року, коли РФ зустрінеться з серйозними "зустрічними вітрами".

Скібіцький зазначив, що війна не закінчиться, навіть якби ЗСУ мали можливість відкинути окупаційні сили до кордону. Необхідно укласти договір. Наразі Україна та РФ борються за "найвигіднішу позицію" перед потенційними переговорами.

Відео дня

"Російські військові виробничі потужності зросли, але досягнуть плато до початку 2026 року через брак матеріалів та інженерів", - зазначив Скібіцький, додавши, що проблеми з озброєнням будуть в обох сторін.

Переговори України та РФ - що відомо

Як повідомляв УНІАН, очільник Пентагону Ллойд Остін допустив ймовірність переговорів між Росією та Україною. За словами очільника американського оборонного відомства, завдання партнерів – зробити так, щоб на той момент Україна була в якомога сильнішій позиції.

Варто зазначити, що раніше президент України Володимир Зеленський наголосив, Росія не має бажання вести переговори про завершення війни, бо незмінно хоче знищити нашу державу.

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен заявляє, що щойно Російська Федерація продемонструє щире бажання розпочати переговори, США і Україна долучаться до них.

Вас також можуть зацікавити новини: