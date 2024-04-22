Наразі ухвалили рішення про евакуацію з населених пунктів з трьох районів - йдеться про чотири громади у Харківському районі, Ізюмському та Богодухівському.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, чи змінилась з початку року кількість населення у Харкові та області через постійні російські обстріли.

"У Харкові ми дійсно фіксуємо наразі приблизно 1,3 млн населення, і кількість людей не змінилась. Ми відчули певну міграцію з міста взимку 2023−2024, коли був масований ракетний удар 30 грудня 2023 року, а потім 2 січня цього року, коли північнокорейська ракета прилетіла, і були серйозні руйнуваннями. Тоді ми дещо відчули настрої людей. Однак після певної стабілізації люди повернулися. Тобто відтік населення незначний у масштабах міста", - заявив він в інтерв'ю НВ.

За його словами, загалом ситуація з населенням залежить від того, про який напрямок говорять та що там з військовою обстановкою. Як приклад очільник ОВА навів населений пункт Липці на півночі області, у якому проживала тисяча людей. Через постійні обстріли там проводиться примусова евакуація сімей з дітьми.

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"Люди все ж поступово ухвалюють рішення евакуюватися з цих напрямків. По Куп’янському напрямку так само. З тих населених пунктів, які максимально близько до лінії фронту, теж люди поступово виїжджають. Якщо брати сам Харків, місто Ізюм, Красноград, Балаклія, то там ситуація стабільна, і люди залишаються на місці", - додав Синєгубов.

На Раді Оборони раніше ухвалили рішення про евакуацію з населених пунктів з трьох районів - йдеться про чотири громади у Харківському районі, Ізюмському та Богодухівському.

"Це північ, майже прикордоння. То там запити людей були такі. Дехто хоче, щоб ми надали тимчасове помешкання для проживання в самому Харкові, хтось хоче на іншій території в межах Харківської області, наприклад, щоб це була сільська місцевість, а дехто виявив бажання покинути Харківську область. В останньому випадку це найчастіше люди, які напевно знають, куди їм їхати, тобто мають родичів або близьких", - розповів посадовець.

Як зазначив очільник ОВА, є зарезервовані місця у Харкові, зокрема у студентських гуртожитках тих ВНЗ де навчання наразі онлайн. Завдяки цьому стало можливим використовувати такі місця.

"В інших областях у нас теж зарезервовані місця — це і Полтавська, і Рівненська, і Житомирська, і Львівська, і Закарпатська, і Івано-Франківська області", - підсумував Синєгубов.

Ситуація у Харкові та області

Як повідомляв УНІАН, останнім часом Росія чи не щодня обстрілює Харків – "Шахедами", балістикою, КАБами. Також країна-агресорка поширює заяви про можливий наступ на місто.

Ударами ворог знищив майже всю енергетичну інфраструктуру Харкова, у місті стався блекаут. Наразі тут запроваджені графіки відключень світла.

"Я думаю, що ці удари, які носять відверто терористичний характер з боку Росії, мають на меті посіяти паніку, деморалізацію, спричинити фактично картинку, на яку російська пропаганда розраховує, що харків'яни терміново виїздять з міста, що усі бояться захоплення Харкова. Тобто, ви розумієте, що ще на передодні будь-яких дій, чи там пожвавлення наступу влітку, чи що ворог готує - вже хочуть створити картинку ніби це наступ вже йде і для Харкова є безпосередньо загроза", - пояснив ситуацію керівник Центру військово-правових досліджень, військовий та політичний експерт Олександр Мусієнко.

Нещодавно міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров став першим високопоставленим чиновником, який заявив про намір Росії захопити Харків на тлі побоювань, що окупанти відновлять наступ на місто.

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