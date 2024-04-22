Синєгуболв зазначив, що регіон живе за графіками відключень світла, але з водою проблем немає.

Російські окупаційні війська щодоби обстрілюють близько 20 населених пунктів Харківської області. У хід йде все - керовані авіабомби, артилерія, танки та міномети. Озброєння змінюється залежно від близькості до кордону з РФ та лінією фронту.

"Наразі ми спостерігаємо, що ворог дещо зменшив свої наступальні дії по Куп’янському напрямку: частину підрозділів відвів на заміну, на ротацію, передислокацію. Однак водночас посилив удари по цивільній інфраструктурі. Наприклад, 18 квітня у нас Вовчанськ був цілий день під вогнем. Зруйновані понад 15 приватних будинків, багатоповерхівка зруйнована. Село Липці на півночі області, Харківський район, Ізюмський район, населений пункт Борова теж постійно під обстрілами. І, звичайно, нова для нас сторінка цієї війни і новий виклик для Харківщини — це кінець березня, коли ворог завдав масованого ракетного удару по нашій енергосистемі, внаслідок якого ми втратили всю власну енергогенерацію", - розповів в інтерв'ю НВ очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, відтоді регіон живе, у кращому випадку, за графіками відключень, хоча бувають також і аварійні, коли мережі не витримують. Синєгубов додав, що з’являються нові виклики, коли РФ не зупиняється після ракетного удару, наприклад, коли була масована атака з застосуванням шахедів тощо.

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"Однак ми не спостерігаємо наразі активної міграції з міста. Але спостерігаємо вже кілька днів поспіль активізацію ворожого ІПСО. І під виглядом офіційних джерел інформації, повідомлень держорганів, вони навіть видають його за офіційні повідомлення нашої ДСНС щодо примусової евакуації, щодо ризиків окупації Харкова, захоплення території Харківщини. Тому ми з цим теж маємо боротися і пояснювати людям, щоб вони користувалися виключно офіційними джерелами та лише українськими ЗМІ", - додав посадовець.

На питання щодо відключень світла він відповів, що енергетикам вдалось вийти на "приблизно на 2−3 години для одного домогосподарства". На щастя, з водопостачанням води немає, навіть коли був умовний блекаут, який тривав понад 15 годин.

"Є питання, звичайно, щодо гарячої води в кранах, тому що у нас пошкоджені об'єкти теплогенерації. Тому тут ще відновлювальні роботи тривають, згодом будемо розуміти, коли ми зможемо подати саме теплу воду до помешкань людей", - підсумував Синєгубов.

Війна в Україні - ситуація у Харкові

Як повідомляв УНІАН, останнім часом Росія регулярно обстрілює Харків та область, поширює заяви про можливий наступ на місто. .

Окупаційні сили знищили майже всю енергетичну інфраструктуру Харкова, у місті стався блекаут.

Керівник Центру військово-правових досліджень, військовий та політичний експерт Олександр Мусієнко вважає, що ці удари мають на меті посіяти паніку, деморалізацію, спричинити фактично картинку, на яку російська пропаганда розраховує, що харків'яни терміново виїздять з міста, що усі бояться захоплення Харкова.

Також Синєгубов зазначав, що значного відтоку населення у регіоні немає. Евакуація проводиться лише у тих районах, які постійно під обстрілами.

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