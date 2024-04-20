Серед високопоставлених чиновників Кремля, Лавров став першим, хто назвав Харків оперативною ціллю на найближчий час.

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров став першим високопоставленим чиновником, який заявив про намір Росії захопити місто Харків на тлі побоювань, що окупанти відновлять наступ на місто.

На цю деталь звернув увагу Інститут вивчення війни (ISW). До цього жоден кремлівський чиновник прямо не називав Харків можливою оперативною ціллю Росії на найближчий час.

Лавров зазначив, що Харків "відіграє важливу роль" в ідеї президента Росії Володимира Путіна про створення демілітаризованої "санітарної зони" в Україні для захисту російських прикордонних населених пунктів від українських ударів. За його словами, Путін чітко заявив, що російські війська повинні просунути лінію фронту досить далеко в Україну, щоб вивести російські населені пункти за межі зони українського удару.

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Аналітики ISW зазначили, що ця вимога є дуже нечіткою, і може поширюватися навіть і на всю територію України. Заяви Лаврова свідчать про те, що Кремль, ймовірно, використовуватиме ідею постійної зміни демілітаризованої "санітарної зони", щоб виправдати російські наступальні операції.

Посилення обстрілів Харкова Росією – деталі

Останнім часом Росія чи не щодня обстрілює Харків – "Шахедами", балістикою, КАБами. Також країна-агресорка поширює заяви про можливий наступ на місто.

Ударами ворог знищив майже всю енергетичну інфраструктуру Харкова, у місті стався блекаут. Наразі тут запроваджені графіки відключень світла.

8 квітня президент Володимир Зеленський повідомив про наміри зміцнити сили протиповітряної оборони і радіоелектронної боротьби на Харківщині, щоб захистити регіон від атак РФ.

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