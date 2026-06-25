СБУ проведе 40-денну операцію для спонукання Росії до завершення війни, - Зеленський

СБУ вже кілька місяців поспіль демонструє найбільш високі показники захисту позицій України на фронті завдяки застосуванню дронів різних типів.

Президент Володимир Зеленський затвердив Службі безпеки України 40-денну операцію впливу на Росію заради спонукання до закінчення війни. Про це він повідомив в Telegram.

"Доповідь генерал-майора Євгенія Хмари (в.о. голови СБУ) по нашому плану далекобійних санкцій, санкціях середньої дальності та результатах Служби безпеки України, а саме Центру спецоперацій "Альфа" на фронті. Затвердив Службі 40-денну операцію впливу на державу-агресора заради спонукання до закінчення війни", - зазначив глава держави.

Він підкреслив, що СБУ вже кілька місяців поспіль демонструє найбільш високі показники захисту позицій України на фронті завдяки застосуванню дронів різних типів.

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"ЦСО "Альфа" є лідером за результатами уражень особового складу й техніки сил окупанта", - додав він.

Останні операції СБУ

Як повідомляв УНІАН, вчора воїни Центру спецоперацій "Альфа" СБУ завдали успішних ударів по засобах протиповітряної оборони російських військ у районі Керченської протоки, а також по інфраструктурі військових аеродромів "Саки" та "Гвардійське" на тимчасово окупованій території АР Крим.

Також поблизу Керчі уражено дві одиниці озброєння зі складу зенітного ракетного комплексу С-400, а також два зенітні ракетно-гарматні комплекси "Панцир-С1". Наголошують, що це вже четвертий уражений "Альфою" СБУ "Панцир-С1" у цьому районі.

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