Дрони вдарили по двох аеродромах в Криму: в СБУ розкрили втрати

Як наголошують у спецслужбі, росіяни втрачають контроль над небом Криму.

У результаті спецоперації на військовому аеродромі "Саки" уражено чотири ангари для зберігання авіаційної техніки. Про це повідомляє Служба безпеки України.

Зазначають, що воїни Центру спецоперацій "Альфа" СБУ завдали успішних ударів по засобах протиповітряної оборони російських військ у районі Керченської протоки, а також по інфраструктурі військових аеродромів "Саки" та "Гвардійське" на тимчасово окупованій території АР Крим.

Також поблизу Керчі уражено дві одиниці озброєння зі складу зенітного ракетного комплексу С-400, а також два зенітні ракетно-гарматні комплекси "Панцир-С1". Наголошують, що це вже четвертий уражений "Альфою" СБУ "Панцир-С1" у цьому районі.

Відео дня

"Російські окупанти втрачають контроль над небом Криму. Кожен знищений комплекс ППО та кожен уражений військовий аеродром відкриває нові можливості для подальших ударів України по військовій інфраструктурі ворога", - зазначають в СБУ. Обіцяють працювати в такому дусі й надалі, допоки окупанти не покинуть український півострів.

Операції на півдні - головні новини

Як повідомляв УНІАН, вчора, 23 червня, Сили спеціальних операцій України заявили про повне знищення залізничного мосту через Північнокримський канал.

Цей міст в окупованому Криму поблизу села Роздольне підрозділи Middle Strike у взаємодії з підпільниками Руху опору знищили вночі 22 та 23 червня.

Це була стратегічна військово-логістична артерія окупантів. Об’єкт був частиною транспортного коридору для переміщення вантажів, ресурсів і військово-матеріальних засобів у двох ключових напрямках: із території РФ через Крим – для забезпечення угруповання військ на південному напрямку, а також усередині півострова – для підтримання функціонування кримської військової інфраструктури.

Внаслідок удару дронів, за даними військових, зруйноване залізничне полотно, а також відбувся обвал одного із прогонів.

Вас також можуть зацікавити новини: