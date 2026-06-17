Переломний момент: українські дрони роблять Росії 'справді боляче', - NYT

Українська кампанія дронів змінила хід війни, а міжнародні експерти говорять про "переломний момент".

Україна суттєво розширила використання безпілотників середньої дальності, завдаючи ударів по російській логістиці та інфраструктурі постачання. За оцінками військових аналітиків, це стало одним із ключових факторів, який змінює динаміку війни та створює серйозні проблеми для російської армії, пише The New York Times.

Після насичення фронту мільйонами безпілотників Україна перейшла до глибших операцій – спочатку по нафтогазовій інфраструктурі Росії, а тепер по ключових логістичних маршрутах.

Київ зосередився на так званій "золотій середині" – дорогах і залізницях, які розташовані більш ніж за 150 км від лінії фронту та забезпечують постачання російських військ. Українська сторона описує ці дії як "логістичне блокування".

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Австралійський генерал у відставці Мік Райан наголосив, що саме цей етап війни є найбільш руйнівним для Росії:

"Ось що справді шкодить росіянам".

За його словами, скоординовані удари ускладнюють Росії можливість нарощувати темпи наступу.

Масштаб виробництва дронів в Україні

Українські офіційні особи повідомляють, що країна різко збільшила виробництво безпілотників. За їхніми даними, Україна здатна здійснювати понад 5000 ударів середньої та великої дальності щомісяця.

Міністр оборони Михайло Федоров заявив, що в травні кількість ударів на відстані понад 50 км від фронту подвоїлася порівняно з квітнем.

Українська аналітична група DeepState повідомляє, що травень став першим місяцем із 2023 року, коли Росія зазнала чистих втрат території.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Україна повернула у травні майже на 60 квадратних км більше, ніж втратила.

Інститут вивчення війни (ISW) у своїй оцінці зазначає, що такі удари сприяють переходу конфлікту в нову фазу та можуть створити "унікальну та обмежену в часі можливість" для українських наступальних дій.

"Вікно можливостей" для України

Аналітики попереджають, що Україна має обмежений час для використання переваги. Джек Вотлінг з Королівського об’єднаного інституту служб заявив, що війна досягла переломного моменту і може створити умови для тиску на Росію з метою припинення вогню.

Українські командири також наголошують на необхідності швидких дій. Командир підрозділу безпілотних систем із позивним Кит сказав:

"Головна ідея полягає в тому, щоб Росія справді відчула війну, знала, що відстань не забезпечує безпеки".

Технологічна складова кампанії

Українські сили використовують модернізовані дрони з покращеними двигунами, акумуляторами, системами зв’язку Starlink та елементами штучного інтелекту.

Такі удари спрямовані насамперед по неброньованих вантажівках і залізничних ешелонах, що призводить до:

дефіциту пального в російських підрозділах;

ускладнення ротації військ;

зниження активності на фронті

Україна різко наростила власне виробництво озброєнь. У 2024 році одна з компаній отримала контракт на 112 ударних дронів. Останній контракт – до 25 000 дронів середньої та великої дальності.

Європейські країни виділили $1,63 млрд на виробництво дронів в Україні. Крім того, уряд виділяє понад $113 млн на розвиток програми "логістичного блокування".

Найбільші результати кампанія демонструє на півдні України. Українські сили заявляють про встановлення контролю над ділянками логістичних маршрутів, які ведуть до Криму, включно з так званим сухопутним мостом Росії.

Єдиним альтернативним маршрутом залишається Керченський міст, який уже неодноразово атакувався.

Аналітики сходяться на думці, що Україна перейшла до нової фази війни, де ключову роль відіграють дешеві масові безпілотники, здатні порушувати російську логістику на великій глибині.

За оцінками ISW, це створює "унікальну можливість" для зміни характеру бойових дій і потенційного перелому ситуації на фронті.

Війна дронів - останні новини з фронту

Як повідомляв УНІАН, українські війська завдають системних ударів по ключових мостах постачання Росії, використовуючи нові безпілотники середньої дальності. Атаки вже суттєво пошкодили критичну логістичну інфраструктуру між окупованим Кримом і південними регіонами фронту.

Завдяки тому, що Сили оборони України завдають ударів по логістиці росіян, зокрема по мостах, активність штурмів знизилася, додав речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.

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