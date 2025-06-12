На шляху окупантів ще є кілька населених пунктів та укріплення ЗСУ.

На півдні Донеччини до адміністративного кордону Дніпропетровської області росіянами ще залишається приблизно десять кілометрів. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.

За його словами, південь та південний схід Дніпропетровської області перебуває у зоні відповідальності Сил оборони півдня.

"Для того, щоб противник увійшов до цієї області, йому спочатку необхідно захопити низку населених пунктів [Донецької області], таких як Зелене Поле, Вільне Поле, Новопіль, Новосілка. Вже потім знищити, зруйнувати нашу систему оборони – смугу укріплень, які там є. Й після цього він можливо зможе пройти в Дніпропетровську область. Наразі у нього там успіхів немає, вже кілька тижнів ворог намагається там просунутися", - сказав Волошин.

Відео дня

Ворог рветься на Дніпропетровщину

Як писав УНІАН, воєнний оглядач Богдан Мирошников розповів, що армія РФ переважає на адміністративному кордоні з Дніпропетровською областю, російські КАБи руйнують укріплення ЗСУ. За його словами, контроль над напрямком нестабільний з обох боків, та противник вже неодноразово наближався до адмінкордону регіону.

Експерт розповів, що ворог має можливість добігати до кордону, та навіть забігати за адміністративний кордон регіону й це вже відбувалося. Співвідношення сил та засобів на цій дільниці фронту один до дев'яти не на користь ЗСУ. Також ворог КАБами трощить всі укріплення Сил оборони, сказав експерт.

Вас також можуть зацікавити новини: