На півдні Донеччини до адміністративного кордону Дніпропетровської області росіянами ще залишається приблизно десять кілометрів. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.
За його словами, південь та південний схід Дніпропетровської області перебуває у зоні відповідальності Сил оборони півдня.
"Для того, щоб противник увійшов до цієї області, йому спочатку необхідно захопити низку населених пунктів [Донецької області], таких як Зелене Поле, Вільне Поле, Новопіль, Новосілка. Вже потім знищити, зруйнувати нашу систему оборони – смугу укріплень, які там є. Й після цього він можливо зможе пройти в Дніпропетровську область. Наразі у нього там успіхів немає, вже кілька тижнів ворог намагається там просунутися", - сказав Волошин.
Ворог рветься на Дніпропетровщину
Як писав УНІАН, воєнний оглядач Богдан Мирошников розповів, що армія РФ переважає на адміністративному кордоні з Дніпропетровською областю, російські КАБи руйнують укріплення ЗСУ. За його словами, контроль над напрямком нестабільний з обох боків, та противник вже неодноразово наближався до адмінкордону регіону.
Експерт розповів, що ворог має можливість добігати до кордону, та навіть забігати за адміністративний кордон регіону й це вже відбувалося. Співвідношення сил та засобів на цій дільниці фронту один до дев'яти не на користь ЗСУ. Також ворог КАБами трощить всі укріплення Сил оборони, сказав експерт.