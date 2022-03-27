Росія неприйнятно ставиться до своїх військових, ліквідованих в Україні, вважає президент.

Українська сторона готова обмінювати російських військовополонених на українських бранців іще до завершення бойових дій.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю представникам російських ЗМІ з YouTube-каналу "Зыгарь", телеканалу "Дождь", порталу "Медуза" та видань "Коммерсантъ" і "Новая Газета".

"Складаються списки. Наші військові, я знаю, складали списки. Всі, хто перебуває (у полоні. – Ред.), – ці списки є, дані є. Я не знаю, чи всіх вони цікавлять. Політиків, я думаю, вони не дуже цікавлять. Я просто не впевнений, що російській стороні потрібні ці списки", – зауважив глава держави.

Зеленський зазначив, що виступає за те, щоб проводити обміни військовополоненими, не чекаючи закінчення війни.

"Необов'язково діяти за якимись загальноприйнятими канонами: мовляв, дочекаємося кінця війни, чи треба, щоб ще набрати там... Я не розумію, навіщо це. Я вважаю, що є домовленість міняти всіх на всіх, є сьогодні стільки-то – давайте обміняємо на стільки-то. Не мірятися: 10 на 10, 11 на 11", – розповів президент.

Він також зазначив, що Україна не хоче залишати на своїй території трупи російських солдатів, а хоче передавати їх родичам загиблих.

"Вони (російська сторона. – Ред.) спочатку відмовлялися, потім якісь мішки нам пропонували... Це все має вигляд... Ви знаєте, навіть коли пес чи кішка помирає, так не вчиняють. Це ж пакети для сміття. Я не розумію, що думають люди, що думають батьки цих дітей", – сказав глава держави.

Лідер України зауважив, що для нього як для президента країни, яка воює, таке ставлення неприйнятне навіть щодо солдатів ворожої держави.

"Це ж не худоба. І чому це все страшно? Тому що якщо таке ставлення до своїх, то яке ж тоді ставлення до всіх інших? А ми точно не свої для влади Росії", – резюмував він.

Нагадаємо, 24 лютого війська Росії рано-вранці вдерлися на територію України.

Спершу ворог скидав бомби на військові об'єкти, а потім атакував і мирні міста, зокрема, Київ.

Станом на 19 березня в Україні, за офіційними даними, перебували 562 російських військовополонених.

24 березня за наказом Володимира Зеленського відбувся перший повноцінний обмін військовополоненими між Україною та РФ.

Вас також можуть зацікавити новини: