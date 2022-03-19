Інформацію про полонених передають до Червоного Хреста.

В Україні на сьогодні офіційно нараховуються 562 особи російських військовополонених.

Про це заявила віце-прем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

"Наразі офіційно військовополонених РФ у нас 562 особи. А є ще так званий "вантаж-200" - ми теж тут формуємо дані і організовуємо роботу разом із Червоним Хрестом", - зазначила вона.

За словами чиновниці, на кожного з них надсилають картки до Міжнародного Комітету Червоного Хреста. З усіма полоненими зі сторони РФ поводяться відповідно до міжнародного гуманітарного права.

Раніше стало відомо, що питаннями щодо військовополонених в Україні займатиметься Національне інформаційне бюро. Про створення такого Бюро через Міністерство закордонних справ вже поінформовано Міжнародний Комітет Червоного Хреста.

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