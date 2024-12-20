Зазначається, що посилення співпраці між Росією та КНДР "викликають тривогу" серед посадовців США.

Сили КНДР втратили в Україні кілька сотень солдатів убитими і пораненими. Про це заявив заступник речника Державного департаменту США Ведант Пател під час брифінгу у четвер, 19 грудня, передає Голос Америки.

Чиновник зазначив, що військові з КНДР, переважно північнокорейська піхота, беруть участь у боях у Курській області як разом з російськими підрозділами, так і самостійно.

Всього до участі у війні на боці Росії у Курській області залучені щонайменше 12 тисяч північнокорейських військових, вважають розвідувальні служби США, Південної Кореї та України. Посилення співпраці між Росією та КНДР "викликають тривогу" серед посадовців США.

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Війська КНДР на війні в Україні - останні новини

Раніше в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України повідомили, що на передових позиціях у районі сіл Руська Конопелька, Плєхово, Уланок Курської області підрозділи армії КНДР скаржаться на брак боєприпасів до ручних протитанкових гранатометів. Зазначається, що за допомогою автомобільного транспорту типу "водовоз" північнокорейських штурмовиків доправили на позиції для заміщення втрат і продовження активних бойових дій.

Крім того, військовий експерт, колишній речник Генштабу ЗСУ, полковник Владислав Селезньов розповів, що Росія почала гнати солдатів із Північної Кореї на штурми в Курській області. За його словами, з часом північнокорейці набудуть досвіду.

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