Це був перший бойовий пуск жінки, а ПЗРК, з якого вона поцілила, важить 18 кілограмів.

Військовослужбовиця Наталія Грабарчук 17 листопада знищила російську ракету з переносного зенітно-ракетного комплексу "Ігла". Як повідомили у Повітряних силах ЗС України, солдат Грабарчук поцілила у ракету уранці 17 листопада.

"Це був її перший бойовий пуск, і перше влучання!", - наголошують військові.

Йдеться, що Наталія пройшла 5-місячні курси підготовки у навчальному центрі та опанувала різні типи переносних зенітно-ракетних комплексів.

Жінка поділилася своїми відчуттями:

"Коли ворожа ракета опинилася переді мною, я відкинула всі емоції й хвилювання. Зробила сотні навчальних пусків на тренажерах. А тут - перший бойовий і в ціль!.. ПЗРК важить десь 18 кілограмів, також тисне і відповідальність. Дуже рада, що мені це вдалося. Вже після бойової роботи трохи дала волю емоціям. У складі нашої мобільної вогневої групи - військовослужбовці-жінки. Ми докладаємо максимум зусиль для досягнення результату, віддаємо усі свої сили".

Грабарчук у цивільному житті була вихователем дошкільного навчального закладу. З 2021 року вона - стрілець-зенітник зенітного ракетного підрозділу Галицько-Волинської радіотехнічної бригади повітряного командування "Захід".

Російська атака 17 листопада - що відомо

Нагадаємо, у ніч проти 17 листопада російські окупанти здійснили масований комбінований удар по об’єктах енергетичного сектору України ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування, а також ударними БпЛА типу "Shahed".

Загалом, за попередніми даними, радіотехнічними військами Повітряних Сил ЗС України виявлено та здійснено супровід 210 повітряних цілей противника - 120 ракет та 90 БпЛА, знищили 144 повітряні цілі - 102 ракети та 42 БПЛА. За попередніми даними, загалом було виявлено 210 повітряних цілей РФ - 120 ракет і 90 дронів.

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