Місто обстрілюють як з артилерії, так і авіабомбами.

Вже кілька днів російські окупаційні війська здійснюють наступальні дії на Харківщині. Зокрема, ворог націлився на Вовчанськ.

Росія не припиняє спроб зайти у місце і нищить його з різного озброєння. Як повідомляє проект DeepState, по місту випускають, зокрема, керовані авіабомби.

"Московити продовжують знищувати Вовчанськ, обстрілюючи місто безперестану артилерією та важкими авіаційними бомбами. Краще б це був Бєлгород...", – йдеться у повідомленні.

У DeepState також показали кадри Вовчанська:

Ситуація у Вовчанську

10 травня російські окупаційні війська розпочали наступ на Харківщину. З прикордонних населених пунктів почали евакувацію – зокрема, з Вовчанська, який знаходиться у кількох кілометрах від російського кордону, виїхали тисячі мешканців. Станом на вечір 13 травня там залигалося біля 200 людей.

До евакуації населення залучені і волонтери. 14 травня стало відомо, що біля Вовчанська зникли двоє волонтерів. Їх могли розстріляти окупанти. Припускається, що один із них – імовірно, поранений, інший – не вижив. Про це розповів начальник слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов. Зазначаєтсья, що справу вже розслідують.

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