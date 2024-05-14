Вже кілька днів російські окупаційні війська здійснюють наступальні дії на Харківщині. Зокрема, ворог націлився на Вовчанськ.
Росія не припиняє спроб зайти у місце і нищить його з різного озброєння. Як повідомляє проект DeepState, по місту випускають, зокрема, керовані авіабомби.
"Московити продовжують знищувати Вовчанськ, обстрілюючи місто безперестану артилерією та важкими авіаційними бомбами. Краще б це був Бєлгород...", – йдеться у повідомленні.
У DeepState також показали кадри Вовчанська:
Ситуація у Вовчанську
10 травня російські окупаційні війська розпочали наступ на Харківщину. З прикордонних населених пунктів почали евакувацію – зокрема, з Вовчанська, який знаходиться у кількох кілометрах від російського кордону, виїхали тисячі мешканців. Станом на вечір 13 травня там залигалося біля 200 людей.
До евакуації населення залучені і волонтери. 14 травня стало відомо, що біля Вовчанська зникли двоє волонтерів. Їх могли розстріляти окупанти. Припускається, що один із них – імовірно, поранений, інший – не вижив. Про це розповів начальник слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов. Зазначаєтсья, що справу вже розслідують.
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