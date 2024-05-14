За попередньою інформацією, одного з волонтерів, ймовірно, поранено.

На Харківщині зникли двоє волонтерів, які під час боїв за Вовчанськ поїхали туди на власному автомобілі, щоб евакуювати місцеву родину. Про це повідомив начальник слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов у Facebook.

Він зазначив, що за адресою вони так і не доїхали та зникли.

"Ми вже розслідуємо цю справу. Та, на жаль, за попередньою інформацією та даними від свідків, хлопців розстріляли російські військові. Один з них, ймовірно, поранений, другий – не вижив", - написав Болвінов.

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Поліцейський розповів, що 19-річний свідок у цій справі також став жертвою російських військових. Він приїхав до Вовчанська на допомогу бабусі, хотів вивезти рідних.

"Поки збирали речі, до будинку увірвалися озброєні російські військові, хлопця роздягли та кинули до підвалу. Він намагався втекти – тоді по ньому відкрили вогонь. Дивом вцілів, росіяни погрожували його вбити та знову зачинили. Звільнитися він зміг лише вночі, після того, як військові пішли з будинку", - поінформував Болвінов та додав, що хлопець і його бабуся вже в безпеці, їх евакуювали.

За словами начальника слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області, Вовчанськ перебуває під щільним вогнем, окупанти скидають КАБи на будинки людей.

Він наголосив, що слідчі, криміналісти та поліцейські евакуюють людей і розслідують воєнні злочини армії-терористки.

Наступ Росії на Харківщині – деталі

Наприкінці минулого тижня російська армія відкрила новий фронт у Харківській області. Загарбники захопили щонайменше сім сіл у прикордонні та намагаються окупувати місто Вовчанськ.

За інформацією голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, на північних околицях міста йдуть стрілецькі бої. Сили оборони зачищають його від російських ДРГ. Станом на вечір 13 травня, у Вовчанську залишалося 200 місцевих жителів.

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