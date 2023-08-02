Також знищено чимало ворожої техніки та 33 російських загарбники.

Керівниця об’єднаного прес-центру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк повідомила, що російські окупанти підтягують певні ресурси та збільшують кількість обстрілів на півдні України. Ситуація на тому напрямку напружена.

"За сьогоднішній світловий день ворог 57 разів обстріляв Херсон та прибережні населені пункти. Це знов повернення до того показника, який був раніше – 90 обстрілів за добу. Це свідчить про те, що ворогу вдається, хоч і уповільнено, підтягувати певні ресурси", – заявила вона в ефірі телемарафону.

При цьому Гуменюк додала, що Сили оборони продовжують роботу зі знищення ворожих запасів. Так, за добу було ліквідовано два склади боєприпасів, "відмінусовано" 33 окупанти. Також оборонці знищили 22 одиниці ворожої техніки, зокрема, 4 бойових "Ланцети", якими ворог намагається бити по узбережжю, 5 крупнокаліберних гармат типу "Гіацинт", "Мста Б" і Д-30.

Відео дня

За словами Гуменюк, також знищено човен, на якому ворог відправив чергову ДРГ. Вона пішла "за курсом руського воєнного корабля". Крім того, українські захисники перетворили на брухт 11 одиниць авто і бронетанкової техніки противника.

"Намагаючись маневрувати вздовж лівого берегу і вишукувати для себе позиції, куди не сягне наша контрбатерейна робота, ворог знервований, ворог вимотаний. Морально-психологічний дух в них занепав, але вони змушені під тиском загородзагонів, які дуже часто використовуються на лівому березі, тримати позиції, які їм позначено", – наголосила Гуменюк.

Представниця прес-центру Сил оборони півдня зауважила, що часто ці позиції не облаштовані після повені, спричиненої підривом росіянами Каховської ГЕС у червні 2023 року. Вона додала, що окупанти озлоблені українським наступом і намагаються відстрілюватись у бік цивільного населення.

Втрати Росії в Україні

Станом на ранок 1 серпня 2023 року на війні, яку Росія розвʼязала проти України, було ліквідовано 246 690 російський окупантів. Як повідомив у ранковому зведенні Генеральний штаб ЗСУ, 500 росіян було знищено за минулу добу.

Ворог зазнав великих втрат і в техніці. Так, від початку повномасштабного вторгення знищено 4216 танків противника, 462 засоби ППО, 8205 броньованих машин, понад 600 одиниць ворожої авіації та тисячі одиниць іншої техніки.

Військово-політичний експерт Олександр Коваленко зауважив, що ЗСУ вже третій місяць поспіль завдають ворогу рекордних втрат. Так, за його оцінкою,темпи знищення російської артилерії наближають "момент гострої кризи компенсації".

Вас також можуть зацікавити новини: