Генштаб ЗСУ уточнив, скільки і чого армія РФ втратила за останню добу.

Сили оборони ліквідували за добу ще 480 ворогів. Загальні втрати особового складу армії РФ в Україні наближаються до 275 тисяч осіб, інформує Генеральний штаб ЗСУ.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.09.23 орієнтовно склали: особового складу близько 274 950 (+480 за минулу добу) осіб", - йдеться у повідомленні.

Також збільшилась за добу кількість знищеної ворожої техніки та засобів: танків - до 4644 (+6) одиниць, бойових броньованих машин - 8891 (+8) одиниці, артилерійських систем - 6177 (+40) одиниць, РСЗВ - 785 (+4) одиниць, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4858 (+8), автомобільної техніки та автоцистерн - до 8690 (+20) одиниць, спеціальної техніки - 912 (+1) одиниць.

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Станом на сьогодні росіяни втратили у війні проти України 528 засобів ППО, 315 літаків та 316 гелікоптерів, 20 кораблів /катерів та 1 підводний човен.

За останню добу знищено 38 російських крилатих ракет (загалом збито на сьогодні 1517 ракет).

Останні успіхи України у війні з РФ

Як повідомляв УНІАН, Сили оборони України активно нищать потенціал ворога та логістичні шляхи.

За даними Генштабу, зокрема минулої доби Українська авіація завдала удару по пункту управління військ РФ, зенітно-ракетному комплексу, 12 ударів - по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 2 - по станціях РЕБ противника.

Своєю чергою, бійці ракетних військ уразили пункт управління, район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 9 артилерійських засобів та 2 станції РЕБ противника.

Також Україна активізувала удари по військових об’єктах росіян в окупованому Криму. Зокрема 20 вересня вранці на півострові пролунало декілька вибухів, а згодом з’явилась інформація про успішний удар України по командному пункту Чорноморського флоту РФ біля Верхньосадового, що неподалік Севастополя.

За даними видання Defense Express, цей захищений командний пункт Чорноморського флоту РФ був створений ще за радянських часів і його росіяни одним з перших захопили під час анексії Криму у 2014 році.

Як з’ясувалось, удар по штабу Чорноморського флоту Росії під Севастополем став спільною спецоперацією Служби безпеки України, Повітряних сил ЗСУ та ВМС ЗСУ. Зазначалося, що ракети влучили точно в ціль, уразивши живу силу противника та дороговартісні військові системи на цій базі.

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