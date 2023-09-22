Наші воїни урадили також пункт управління й район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки окупантів.

Українська авіація минулої доби завдала удару по пункту управління, зенітно-ракетному комплексу, 12 ударів - по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 2 - по станціях РЕБ противника. Наші захисники також знищили 1 ворожий ударний БпЛА типу "Shahed-136/131".

Як повідомляється у зведенні Генштабу, бійці ракетних військ уразили пункт управління, район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 9 артилерійських засобів та 2 станції РЕБ противника.

Водночас ворог знову завдав масованого ракетного удару по енергетичній, промисловій та іншій цивільній інфраструктурі нашої держави. РФ атакувала Україну 44 крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55 та 6 зенітними керованими ракетами С-300. Сили ППО потужно відпрацювали та знищили 38 крилатих ракет.

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"Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки, навчальні та медичні заклади, гуртожитки та інша цивільна інфраструктура. Ворог завдав 59 ракетних та 62 авіаційних удари, здійснив 55 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах", - додали у Генштабі.

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Минулої доби ворог атакував на чотирьох напрямках фронту. Загалом відбулось понад 20 бойових зіткнень. ЗСУ відбили атаки ворога на Бахмутському, Мар'їнському, Шахтарському, Запорізькому напрямках.

За даними ISW, українські танки та інша бронетехніка вже діють на південь від останньої лінії головного оборонного рубежу окупантів, який нині проривають ЗСУ у Запорізькій області.

Водночас підрозділи "Гвардії наступу" просунулись вглиб оборони росіян на Мелітопольському напрямку.

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