За минулу добу на півдні ЗСУ виконали понад 160 вогневих завдань: знищено міномет, човни ДРГ окупантів тощо.

Українські військові знищили на Кінбурнській косі (Миколаївська обл.) реактивну систему залпового вогню "Град" російських окупантів, повідомляє оперативне командування "Південь".

"За минулу добу нашими ракетно-артилерійськими та авіаційними підрозділами виконано понад 160 вогневих завдань. За результатами бойової роботи в зоні відповідальності ворожі підрозділи зменшено на 13 рашистів. На Кінбурнській косі підтверджено ліквідацію ворожої реактивної системи залпового вогню "Град", на лівобережжі - пускової установки ЗРК С-300", - йдеться у повідомленні.

Крім того, знищено склад з боєприпасами в районі Нової Каховки (Херсонщина), два безпілотних розвідники, два моторних човни, які були підготовлені до використання ворожими діверсійно-розвідувальними групами. Також знищено артилерійський радіолокаційний комплекс, 120-мм міномет і автомобільну техніку.

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Ситуація на Кінбурнській косі – що відомо

Наразі Кінбурнська коса залишається "сірою зоною" на півдні країни: її не контролює ні Україна, ні Росія. Будь-які спроби ворога осісти на цій території закінчуються фіаско.

Водночас сухопутний коридор дозволяє окупантам перекидати туди зброю і важку техніку.

Саме на Кінбурнській косі та групі островів на Дніпрі у січні проходила лінія південного фронту.

ЗСУ зосереджені на знищенні бойових потужностей ворога ударами по тилах. За словами голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма, на сьогодні у цій ділянці боїв цивільних не залишилося.

Втрати РФ в Україні – актуальне

Російська армія продовжує зазнавати великих втрат у боях з ЗСУ. Причини різкого зростання втрат ворога дві – неякісний мобілізаційний ресурс і дефіцит техніки, пояснив експерт Олександр Коваленко.

Тим не менше Кремль продовжує кидати у бій непідготовлене "м’ясо". Черговим фіаско завершилась спроба противника штурмувати ЗСУ в районі Вугледара.

Британська розвідка нещодавно писала про 200 тисяч "знешкоджених" росіян у війні з Україною, з яких 60 тисяч – ліквідовані.

У розвідці НАТО натомість уточнили, що на тлі нового масштабнішого наступу РФ втрачає на кожні 90 квадратних метрів захопленої території до 2 тисяч військових. Чим закінчився один з таких штурмів – показав Пригожин: "вагнерівець" виклав у мережу фото з горою трупів своїх найманців.

Втрати у техніці РФ теж великі. За підрахунками IISS, з 24 лютого Росія втратила близько 50% свого довоєнного парку сучасних танків Т-72Б3 і Т-72Б3М. Крім того, ворог суттєво виснажив свої запаси крилатих ракет, втрат зазнала і російська авіація.

У мережі з’явилися підтвердження чергового знищення російського "Солнцепьоку", унікальної РЕБ-станції "Палантин" і танків "Прорив", якими пишається російський ВПК.

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