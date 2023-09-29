Це могло статися вночі.

У Запорізькій області сили протиповітряної оборони російських загарбників збили свій же винищувач.

Про це повідомляє український Telegram-канал monitor. За їхніми даними, окупанти знищили свій літак у небі над окупованим Токмаком. "З хороших новин - мінус Су-35 силами російського ППО вночі над Токмаком", - йдеться в повідомленні.

Тим часом російський провоєнний паблік "Fighterbomber" опублікував фотографію винищувача Су-35 і написав: "Вічного польоту, брат". Інших подробиць він не повідомив, коментарі закрив.

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Втрати Росії в Україні: останні дані

У Генеральному штабі Збройних сил України повідомляють, що за час повномасштабної війни окупаційна армія Російської Федерації втратила до 277 тисяч 660 солдатів.

Відомо про знищення 315 російських літаків і 316 вертольотів, 4991 безпілотних літальних апаратів, одного підводного човна, а також 20 кораблів і катерів.

Також повідомлялося, що з початку масштабного вторгнення загарбницькі війська вже втратили 537 засобів протиповітряної оборони, 795 реактивних систем залпового вогню і 6443 артилерійський систем.

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