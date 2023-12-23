Зазначається, що з червня по кінець жовтня 2023 року російська армія втратила щонайменше 413 офіцерів.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, за даними Генштабу, було ліквідовано понад 350 тисяч російських окупантів. Понад 200 з них – пілоти.

Таку цифру називає "Російська служба BBC". Зазначається, що лише у 2023 році Росія втратила щонайменше 59 військових пілотів. Серед ліквідованих льотчиків – полковник Віталій Табачников, який керував збитим вертольотом Ка-52, а також командир вертолітної ланки майор Григорій Азанов.

"Ще 13 військових льотчиків цього року загинули на території самої Росії, під час заколоту Пригожина і його найманського угруповання. Більше втрат за один день російська авіація зазнала тільки в найперший день повномасштабного вторгнення в Україну. Всього з початку війни Росія втратила понад 200 військових пілотів. Це одиничні фахівці, на підготовку кожного з них потрібно не менше шести років і більше 3 мільйонів доларів", – йдеться в матеріалі.

Крім того, журналісти пишуть, що з червня по кінець жовтня 2023 року російська армія втратила щонайменше 413 офіцерів. Серед них два генерали і 44 військовослужбовці у званні від підполковника і вище. Такі втрати старшого офіцерського складу РФ раніше фіксувалися на початку російського вторгнення.

Втрати Росії в Україні

З початку вторгнення російських військ в Україну у лютому 2022 року було ліквідовано 352 390 окупантів. При цьому 1040 загарбників знищили за минулу добу.

Крім того, РФ втратила чимало техніки. У статистиці Генштабу 5854 танки, 10871 броньована машина, 8268 артсистем, а також понад 600 одиниць авіцації.

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