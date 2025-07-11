Серед загиблих - значна кількість осіб віком 18-19 років.

Південний військовий округ Збройних сил Росії безповоротно втратив щонайменше 28% новоприбулих військовослужбовців з-поміж засуджених осіб. Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Зазначається, що в період з липня 2024 року по кінець квітня 2025 року на службу до Південного військового округу ЗС Росії було зараховано 14 тис. 560 осіб з-поміж засуджених та тих, хто перебував під слідством.

У ГУР підкреслили, що ці люди підписали контракт з окупаційними військами з метою уникнення кримінальної відповідальності та заробітку.

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"Згідно зі звітами самих окупаційних військ, лише в період із січня по квітень 2025 року безповоротні втрати серед таких "вояків" становили щонайменше 4 212 осіб - загиблих або зниклих безвісти, без урахування поранених. Це понад 28% від загальної кількості новоприбулого "спецконтингенту", - йдеться у повідомленні.

Зауважується, що серед загиблих - значна кількість осіб віком 18-19 років. "Наймолодшим виявився рядовий 111-го стрілецького полку Саприкін Сєргєй Міхаіловіч, 2006 року народження", - розповіли у розвідці.

У ГУР додали, що ці факти - "чергове свідчення цинічної політики Кремля, що перетворює молодь та маргіналізовані групи населення на розхідний матеріал у війні проти України".

Російська армія - новини

Як повідомляв УНІАН, раніше у ГУР заявили, що у російській армії систематично обкрадають власних військовослужбовців. Так, близько 10% військовослужбовців Південного військового округу ЗС Росії не отримують грошового забезпечення або отримують його не в повному обсязі.

Не оформлені й виплати родинам понад 2,5 тис. загиблих військовослужбовців, а також понад 2 тис. осіб, звільнених із лав ЗС Росії.

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