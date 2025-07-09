Зокрема, понад 2,5 тис. військовослужбовців Південного військового округу РФ взагалі не отримали грошового забезпечення через відсутність документів про зарахування на службу.

У російській армії систематично обкрадають власних військовослужбовців.

Як зазначається у повідомленні в Telegram-каналі Головного управління розвідки Міністерства оборони України, близько 10% військовослужбовців Південного військового округу Збройних сил Росії не отримують грошового забезпечення або отримують його не в повному обсязі.

Вказується, що про це свідчать документи Міністерства оборони Росії про результати перевірки округу в березні-квітні 2025 року, здобуті воєнною розвідкою України.

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"Згідно зі звітами МО РФ, понад 2,5 тисячі військовослужбовців Південного округу взагалі не отримали грошового забезпечення через відсутність документів про їхнє зарахування на службу, ще близько 3 тисяч - через "відсутність банківських реквізитів", - йдеться у повідомленні.

Крім того, понад 20 тисяч осіб отримали належні їм виплати не в повному обсязі через відсутність відповідних наказів.

"Не оформлені й виплати родинам понад 2 500 загиблих військовослужбовців, а також понад 2 000 осіб, звільнених із лав ЗС РФ", - розповіли у розвідці.

Зауважується, що у звіті йдеться лише про один із п’яти військових округів Росії - Південний. Водночас у масштабах усіх збройних сил держави-агресора проблеми можуть бути ще глибшими.

"Така системність може свідчити про свідому політику обкрадання державою-агресором власних військових, яких Кремль використовує як гарматне мʼясо. Це - чергове підтвердження того, що в армії РФ люди - лише розхідний матеріал", - наголосив представник ГУР Андрій Юсов.

У розвідці додали, що аналіз здобутої інформації свідчить про суттєве погіршення ситуації з виплатою грошового забезпечення в російській армії упродовж 2025 року.

Колишній ватажок "ДНР" розкритикував так звану СВО - подробиці

Як повідомлялося, раніше колишній ватажок "ДНР" Павло Губарєв розкритикував російську стратегію ведення війни проти України та заявив, що Москві краще було взагалі не починати так звану СВО.

Він обурився тим, що російській окупаційній армії не вдається "бити і гнати" ворога, як це вдавалося "дідам" під час Другої світової війни. Також Губарєв не розуміє, якої саме мети хоче досягти Кремль.

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