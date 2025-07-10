Він додав, що Трамп не любить війни, вважаючи їх "марною витратою грошей і життів".

Від початку 2025 року Росія втратила у війні проти України 100 000 військових саме вбитими. Про це на конференції АСЕАН у Малайзії сказав державний секретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо.

"Важливо зазначити, що з січня цього року, наприклад, російська сторона втратила 100 000 солдатів – убитими, не пораненими. А з українського боку цифри менші, але все ще дуже значні", – наводить його слова пресслужба американського Держдепу.

Рубіо додав, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп не любить війни, вважаючи їх "марною витратою грошей і життів". Тому він хоче завершення війн. За словами Рубіо, Трамп планує зробити все можливе для того, щоб покласти край війні в Україні та інших частинах світу.

Відео дня

"Тому ми будемо продовжувати працювати над цим. Ми розуміємо, що такі речі потребують часу і терпіння, але, очевидно, ми також розчаровані тим, що не вдалося досягти більшого прогресу. І ми сподіваємося, що на основі сьогоднішнього дня і в найближчі дні ми матимемо більше ясності щодо того, якою саме є позиція і пріоритети Росії в цьому відношенні, і зможемо почати досягати певного прогресу", – додав держсекретар США.

Втрати Росії в Україні

За даними Генерального штабу Збройних сил України, від початку повномасштабного вторгнення в Україну, загальні втрати армії РФ уже перевалили за мільйон. Станом на ранок 10 липня ця цифра становила 1030580 окупантів.

Відчутних втрат ворог зазнає і в техніці. Загалом було уражено понад 11 тисяч танків, сотні одиниць авіації, 29 катерів і кораблів, а також десятки тисяч одиниць іншої техніки.

Часом вдається знищувати доволі рідкісні зразки. Так, на Торецькому напрямку українські захисники знищили "танк-сарай" – його окупанти сильно намагалися вберегти від дронів, та це не допомогло.

Вас також можуть зацікавити новини: