На Таврійському напрямку українські військові за добу виконали понад 800 вогневих завдань.

На Таврійському напрямку Силами оборони України підірвано 5 складів боєприпасів і знищено майже 2 роти російських загарбників.

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія", бригадний генерал Олександр Тарнавський у Telegram. За його словами, на цьому напрямку підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони протягом доби виконали 887 вогневих завдань.

"Втрати ворога вбитими та пораненими склали майже дві роти (чисельність роти від 80 до 200 осіб - Ред.)", - повідомив Тарнавський.

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Бригадний генерал зазначив, що знищено та пошкоджено 34 одиниць озброєння і військової техніки. Це - командно-штабна машина, 4 танки, 2 комплекси відеоспостереження "Муром-М", засіб радіоелектронної боротьби "Поле-21", 2 одиниці гармат 2А36 "Гіацинт-Б", зенітно-ракетні комплекси ТОР-М2, 3К37 "БУК", "Стріла-10", безпілотник Supercam, дрон-камікадзе Shahed-136, безпілотник "Орлан-10" тощо.

"Також було знищено 5 складів з боєприпасами ворога", - додав Тарнавський.

Ситуація на фронті зараз в Україні - що треба знати

Вранці 2 червня Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що росіяни продовжують зосереджувати головні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Упродовж минулої доби українські воїни відбили понад 20 атак з боку супротивника.

За останніми даними Генштабу, загальні бойові втрати російських загарбників за понад 15 місяців повномаштабної війни становлять приблизно 208 тис. 910 осіб.

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