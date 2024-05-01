На українській землі ліквідували ще десятки одиниць ворожої техніки.

Загальні втрати Росії у війні в Україні зросли за добу ще на понад тисячу осіб, різко перетнули чергову "червону лінію" - тепер становлять понад 469 тисяч окупантів.

Супротивники втратили станом на середу, 1 травня, приблизно 469 840 загарбників (+1 120 за добу), про це повідомив "СтратКом ЗСУ" у Telegram. Крім того, ліквідовано ще 5 ворожих танків, 7 дронів оперативно-тактичного рівня, 21 бойову броньовану машину та 13 артилерійських систем.

Ще знищено 33 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн, 3 одиниці спецтехніки й 1 засіб протиповітряної оборони.

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Генштаб Збройних сил України повідомив, що усього упродовж минулої доби на фронті відбулося 122 бойових зіткнення. Зокрема, на Авдіївському та Бахмутському напрямку наші захисники відбили по 33 ворожі атаки.

Крім того, супротивники атакували на Херсонському, Оріхівському, Новопавлівському, Лиманському й Куп’янському напрямках та отримує по зубах. Росія зазнає серйозних втрат у живій силі. Варто зазначити, що втрати ворога на 30 квітня 2024 року становили приблизно 468 720 окупантів.

Оглядача Іван Яковина попередив, що упродовж цього року держава-агресор кине проти України "абсолютно все", що має, і українцям треба відбитися від супротивника.

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