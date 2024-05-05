Українська сторона, можливо, вирішила поміняти простір на час, вважають американські аналітики.

Триває повномасштабна війна в Україні, і російські окупанти "здійснили значне тактичне просування на північний захід від Авдіївки поблизу Архангельського" у ніч з 3 на 4 травня.

Можливо, це сталося після рішення української сторони відійти з цього району 3 травня, пише американський Інститут вивчення війни (ISW). "…Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 4 травня, показують, що російські війська просунулися на східних околицях Архангельського. ISW оцінює, що захоплення Росією Архангельського також свідчить про те, що російські сили, ймовірно, контролюють Керамік і Новокалинове (обидва на південний схід від Архангельського)", - йдеться у повідомленні.

На думку аналітиків, українці, "можливо, вирішили поміняти простір на час", оскільки очікують, що скоро на фронт прибуде нова допомога від США.

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Увечері 4 травня аналітики DeepState повідомили, що окупанти захопили село Архангельське (Донецька область). За їхніми відомостями, вороги підняли свій прапор у багатоквартирній забудові.

На думку військового аналітика, ветерана російсько-української війни, майора запасу Нацгвардії Олексія Гетьмана, супротивники вже проґавили "вікно можливостей", яке в них з'явилося на початку року через затримки в постачанні нашій державі військової допомоги з боку Штатів.

Варто зазначити, що американська влада наприкінці квітня ухвалила закон, в якому на допомогу нашій державі виділено десятки мільярдів доларів. Документ підписав Джо Байден. У Пентагоні повідомили, що нова американська допомога скоро буде на українській території.

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