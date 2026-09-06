У Повітряних силах призначили очільника 'малої' ППО

Ігнат стверджує, що цей напрямок набуває великого значення з огляду на нарощування використання противником ударних БпЛА, зокрема реактивних дронів.

Полковника Олександра Дмуховського призначено командувачем сил безпосереднього протиповітряного прикриття - тобто "малої" ППО. Про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат "Українській правді".

За його словами, загалом напрямок малої ППО у Повітряних силах куруватиме заступник командувач ПС Юрій Черевашенко.

Ігнат стверджує, що цей напрямок набуває великого значення з огляду на нарощування використання противником ударних БпЛА, зокрема реактивних дронів, а також зусиль військового керівництва та української оборонки, аби знайти ефективну і раціональну протидію цьому озброєнню.

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Він також повідомив, що в червні 2026 року РФ випустила по Україні близько 350 реактивних БпЛА, у липні - 1500, а в серпні вже понад 2800.

"Статистика промовиста - ворог нарощує виробництво та кількість реактивних БпЛА. Ведеться протидія - залучаються всі можливі сили та засоби для збиття чи подавлення реактивних дронів, зокрема винищувальна авіація, зенітні ракетні комплекси малого та середнього радіусу дії, а також системи РЕБ", - сказав речник.

Він розповів, що "мала" ППО - це мобільні вогневі групи та екіпажі зенітних дронів-перехоплювачів залишаються в комплексній системі протиповітряної оборони, додавши:

"Повітряних цілей для них і так вистачає. Адже розвідувальні БпЛА, "класичні Шахеди" із двигунами внутрішнього згоряння, "Гербери" та "Пародії" нікуди не ділись. Так, їх стало менше, але там теж серйозний відсоток запущених".

За словами Ігната, керівництво держави, спільно з представниками української оборонки уже мають інноваційні рішення щодо протидії реактивним БпЛА, про це уже була відповідна комунікація. Повітряні сили, безумовно, надаватимуть будь-які майданчики для тестових випробувань виробів, передусім йдеться про реактивні перехоплювачі.

ППО для України

Раніше стало відомо, що німецькі зенітні артилерійські комплекси Skyranger 35 уже давно перебувають на озброєнні ЗСУ та захищають українське небо. Перше офіційне відео з новітньою системою оприлюднив 1020-й зенітний ракетно-артилерійський полк Повітряних сил ЗСУ.

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