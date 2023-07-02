Загарбник бачив, що не буде вогневої відповіді, але почав полювання на українській гвинтокрил.

Командувач Військово-Морських сил ЗСУ, віце-адмірал Олексій Неїжпапа розповів журналістам про те, які вчинки його вразили на війні, зокрема про історію Героя України, полковника Ігоря Бедзая.

За словами командувача, у сторінки історії про українські ВМС будуть вписані певні події, зокрема про героїчні вчинки морських піхотинців. Командувача вразило, як у перші дні повномасштабного вторгнення один із них підірвав себе разом із мостом на Кримському напрямку.

"Вразило і те, як один із хлопців за один день збив одразу три вертольоти. Назавжди залишиться в пам’яті подвиг Героя України полковника Ігоря Бедзая, який сам сів за штурвал вертольота, хоча міг доручити цю справу молодим льотчикам", - каже Неїжпапа.

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Він уточнює, що Бедзай загинув у ході операції зі звільнення острова Зміїний та з цим пов’язана історія, яка вчергове відкриває обличчя ворога.

За словами командувача, ворожий льотчик, який збив вертоліт Бедзая, отримав за це відзнаку "героя Росії". При цьому український полковник був за штурвалом не бойового, а пошуково-рятувального вертоліту. Росіянин добре бачив, що літальний апарат призначений для рятувальних дій, все одно почав полювання на нього. Завдяки майстерності полковника Бедзая ворогу у перші два "заходи" не вдалося збити український рятувальний вертоліт.

"І тоді противник застосував ракетну зброю. Полковник Бедзай, намагався зберегти екіпаж та машину, спробував вийти і з-під третього удару, але, на жаль, не судилося… Таким є обличчя ворога, який знущається з цивільних людей, ґвалтує наших жінок, вбиває дітей. Так само він поводить себе і в повітрі. Цю потвору просто потрібно знищувати, бо вона не має нічого людського", - акцентує Неїжпапа.

Також віце-адмірал згадав українських ракетників, завдяки яким вдалося потопити флагман російського військового флоту "Москву", водолазів, які у надважких умовах знищують міни тощо.

Хто такий Ігор Бедзай

Загальної слави Бедзай зазнав навесні 2014 року, коли Росія анексувала Крим. Тоді 10-та бригада морської авіації стала єдиним підрозділом ЗСУ, який зумів вивести з півострова свою бойову техніку. Операція проводилася саме під керівництвом Бедзая, завядки якому Україна зберегла свою морську авіацію.

Під час торішньої битви за острів Зміїний Бедзай був за штурвалом рятувального гвинтокрила, який летів для підстраховки ударної групи.

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