За його словами, у нас брак людей в армії і недостатньо озброєння, яке дають партнери.

Найімовірніше, сценарій завершення війни буде політичним. Таку думку висловив колишній командир групи снайперів спецпідрозділу ЗСУ Костянтин "Дід" Прошинський в ефірі НовиниLIVE.

"Сценарій, найімовірніше, звичайно ж, буде політичний. Я провів на фронті два з половиною роки, і бачу все, що було, все, що відбувається. Подобається нам це чи не подобається, ми повинні визнати для себе, що нам недостатньо всього, що нам дають партнери. Я анітрохи не сумніваюся в духовитості наших хлопців і в усіх Силах оборони. Але, на жаль, у сучасній війні цього мало", - сказав він.

На думку "Діда", ми залишилися в напівсовдепівській армії навіть за ці майже три роки війни.

Відео дня

"Мало що змінюється в лінії взаємодії між підрозділами, різними гілками командування тощо. І через брак, у тому числі людей... дуже багато питань, на які немає відповідей. І я розумію, що з плином часу вони всі працюють не на нашу користь", - додав снайпер.

Крім того, він зазначив, що не вірить у завершення війни після того, як у США буде обрано нового президента.

"Будь-який президент США, який виграє ці перегони, насамперед, природно, буде піклуватися про своїх громадян, свій рейтинг, про США. І він робитиме те, що вигідно їм. Якщо їм буде вигідна зупинка війни, будь-який президент на це піде. Якщо це буде не вигідно, ми будемо продовжувати битися", - вважає "Дід".

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, 16 жовтня президент України Володимир Зеленський у Верховній Раді представив план перемоги - це пункти військового, економічного і політичного характеру, які допоможуть здобути перемогу у війні, розпочатій Росією 24 лютого 2022 року.

Під час свого виступу Зеленський заявив, що план перемоги складається з 5 пунктів і трьох таємних додатків. За словами президента, кожні пункти конкретно відповідають за часом. Перші чотири з них відносяться до воєнного часу, тоді як останній - стосовно питання безпеки - відповідає за час після закінчення війни, щоб не допустити повторного вторгнення.

Вас також можуть зацікавити новини: