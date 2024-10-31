Київ не збирається відмовлятися від тих територій, які наразі перебувають під російською окупацією, незалежно від того, хто стане наступним главою Білого дому.

Президент України Володимир Зеленський не думає, що можна змусити Україну відмовитись від тимчасово окупованих Росією територій після виборів у США. Про це президент сказав в інтерв’ю південнокорейському телеканалу KBS.

Зокрема, у глави держави запитали, чи має Україна певні параметри для можливих переговорів про завершення війни, які не підлягають зміні і обговоренню.

"Україна, у будь-якому випадку, конституційно не має права відмовлятись від своїх законних державних територій. І тому юридично це просто неможливо. Щоб там Путін не придумував, тим що він брав наші окуповані території і привласнив їх на рівні змін до своєї конституції... І відповідні незаконні зміни він зробив, незважачюи на це. Україна не визнає ці території (російськими - УНІАН)", - сказав Зеленський.

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При цьому, президент України підкреслив, що хто би не став переможцем виборів в США, Україна свою позицію не змінить:

"Хто б що не хотів, хто б не переміг у Сполучених Штатах, і скільки б ще Путін не був лідером Російської Федерації, це неможливо".

Водночас глава держави відзначив, що новий президент США може або посилити підтримку України, або послабити.

"Послаблення підтримки України дасть можливість Росії більше окупувати нас. Послаблення підтримки України не дасть нам можливості перемогти у цій війні. І це правда. І тому, ми говоримо не про компроміси території, а ми говоримо про те, що можуть бути ті чи інші дипломатичні шляхи, але вони залежать від політики Сполучених Штатів Америки, якщо вона не послабиться, і бажання Сполучених Штатів реально закінчити війну швидко", - сказав Зеленський.

При цьому він звернув увагу на слова кандидата в президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа, який казав, що є людиною справи і прагне швидко закінчити війну, знайти якусь модель.

"Але, якщо Трамп у разі перемоги захоче просто змусити Україну просто віддати все і щоб, таким чином, домовитись з Росією - я не думаю, що на сьогодні це можливо", - констатував Зеленський.

Вибори президента США

Як відомо, вибори у США відбудуться наступного вівторка - 5 листопада. За крісло президента змагаються Камала Гарріс та Дональд Трамп.

Соціологічні опитування показують майже рівну підтримку цих кандидатів серед громадян у ключових семи штатах, де ситуація виглядає наразі найбільш невизначеною щодо електоральних вподобань американців.

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