Він також прокоментував можливість мобілізації жінок.

В Україні біля військкоматів не спостерігаються черги з бажаючих йти служити і захищати свою батьківщину.

Про це сказав підполковник Головного управління розвідки (ГУР) Андрій Савенко в інтерв'ю NV. "Ми вже навіть дійшли до такого сорому, що здорових хлопців потрібно саджати в бусік і силоміць тягнути в військкомат. Просто щоб він прийшов та оновив свої дані. Тому, на жаль, маємо таку ситуацію, що бійці, які вже відслужили два і більше років, не можуть піти з фронту, тому що немає ким їх замінити. А якщо просто демобілізувати цих уже досвідчених воїнів, які стали на захист батьківщини, ми відкриємо фронт, і все", - сказав військовий.

Він висловив думку, що якщо людина за 10 років війни не дійшла до військкомату, то в нього особисто питань не виникає, чи хоче така людина служити взагалі. "Такі люди робитимуть все, щоб уникнути служби, щоб уникнути війни. На жаль, так", - констатував Савенко.

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Стосовно мобілізації жінок, то військовий зазначив, що на фронті будуть корисні всі, тому що ворог дуже серйозний. "Моя дружина, наприклад, теж воює і я цим пишаюся", - додав військовий.

"Якщо жінки хочуть, то чому ні. Але має бути добровільно, а не примусово. Тому що якщо у нас вже жінки примусово йтимуть до війська, а оці "фітнес-хлопчики" будуть тікати, то я не знаю, що тоді від цього суспільства можна очікувати", - прокоментував військовий.

Мобілізація в Україні: новини

Командир Третьої штурмової бригади Андрій Білецький висловив думку, що проблема з нестачею людей на фронті полягає не в діях ТЦК. Ключова проблема криється в недовірі.

13 листопада міністр оборони Рустем Умєров анонсував, що в Україні в наступному році мобілізацію буде продовжено.

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