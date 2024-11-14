Серед працівників військкоматів майже 7 тис. цивільних та 3 тис. жінок.

У всіх регіонах України в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) служать 36 тис. людей.

Про це повідомив речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін в етері Суспільного. Він уточнив, що половина з цієї кількості є обмежено придатними, які вже воювали.

За його словами, загалом у штаті ТЦК 48 тис. посад, але є вакантні. Крім того, серед працівників військкоматів майже 7 тис. цивільних та 3 тис. жінок.

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Лазуткін вважає, що до ідеї розформування ТЦК треба ставитися "дуже зважено". При цьому він заперечив речнику Полтавського ТЦК Роману Істоміну, який заявив, що з військових ТЦК неможливо створити бойової бригади.

Лазуткін зазначив, що "якщо підходити суто кількісно", то це можливо, "але ці люди виконують інші завдання". Він зазначив, що в разі проведення реорганізаційних заходів щодо ТЦК, то в Міноборони про це повідомлять.

Можливе розформування ТЦК

Тимчасова слідча комісія із захисту прав військовослужбовців подала звіт, у якому запропонувала розформувати ТЦК і створити рекрутингові центри, в яких працюватимуть цивільні.

13 листопада міністр оборони Рустем Умєров анонсував, що в Україні в наступному році мобілізацію буде продовжено.

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