На думку керівника ОП, це вплине на ведення війни і планування контрнаступальних операцій.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак переконаний, що дозвіл застосовувати сучасне західне озброєння з метою завдання ударів по території Російської Федерації створить загрозу для російської авіації на дальніх підступах до українського кордону. Про це керівник ОП повідомив у Telegram.

Зокрема, Єрмак вважає вкрай важливим рішенням надання дозволу Україні використовувати західну зброю для ураження військових об'єктів на території РФ.

"Російська тактична авіація не зможе бути в безпеці на дальніх підступах до українського кордону", - наголосив Єрмак.

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Окрім того, він додав, що цей дозвіл "вплине на ведення війни, планування контрнаступальних дій, а також погіршить можливості росіян задіювати сили в прикордонні".

Дозвіл бити по РФ західною зброєю

Дедалі більше країн надають дозвіл використовувати доставлене в Україну озброєння для завдання ударів по території РФ. Відомо про те, що такий дозвіл надали щонайменше 10 країн. При цьому, США обмежили свій дозвіл лише можливістю застосовувати американське озброєння для ударів по силам і засобам росіян, які наступають на Харківщину.

Раніше видання The Washington Post з посиланням на чиновника Білого дому повідомило, що Україна "не має жодних обмежень" на використання засобів протиповітряної оборони, наданих США, щоб збивати російські ракети або винищувачі над територією Росії, "якщо вони становлять загрозу для України".

Водночас, президент України Володимир Зеленський офіційно наголосив, що дозвіл США бити по території РФ з артилерійсько-ракетних систем підвищеної мобільності Himars є недостатнім для ураження усіх видів російської зброї, з якої наносяться удари по цивільному населенню в Україні. Зокрема, як повідомив президент, Україна не має можливості і дозволу завдавати ударів по російських аеродромах, звідки злітають літаки для розстрілу України різними ракетами і бомбами.

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