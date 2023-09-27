Доля 16 викрадених російськими окупантами посадовців і досі невідома.

З початку повномасштабної війни російські окупаційні військові викрали 132 представників українського місцевого самоврядування та органів влади. Із них 14 і досі перебувають у ворожому полоні, а четверо - знайдені вбитими.

Про це на прес-конференції повідомив дослідник-документатор Центру прав людини ZMINA Борис Петруньок, передає кореспондент УНІАН.

За його словами, 71 випадок викрадення місцевих посадовців зафіксований на Херсонщині, 30 - на Запоріжжі, 13 - на Харківщині, 6 - на Чернігівщині, а інші - на Київщині, Миколаївщині, Донеччині, Луганщині та Сумщині.

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За даними правозахисників, половина затриманих - голови ОТГ/мери міст (66), близько 22% - місцеві депутати (29), майже 20% - працівники місцевих адміністрацій (26).

Більшість посадовців - 98 осіб - окупанти звільнили. Когось ще у перші тижні після затримання, когось - через місяць і довше. Наразі у полоні росіян все ще перебуває 14 посадовців, а про долю 16 викрадених росіянами чиновників зараз нічого невідомо. Четверо з викрадених були знайдені мертвими.

Зокрема, у полоні і досі перебуває мер Голопристанської міської територіальної громади Олександр Бабич, якого росіяни викрали його 28 березня 2022 року з його власного будинку. Дружина Бабича - Ольга - розповіла, що наразі, за неофіційною інформацією, він перебуває у Сімферопольському СІЗО №2. Однак, російські окупанти не визнають, що утримують Бабича.

Крім того, у російському полоні все ще знаходиться й староста села Нові Боровичі Чернігівської області Анатолій Сірий. Його росіяни викрали із будівлі сільради 29 березня 2022 року. Відомо, що під час затримання його допитували, били та знущалися. Згодом Сірого окупанти вивезли у невідомому напрямку. Наразі його рідні і досі не знають, де він перебуває.

Про своє викрадення розповів й керівника Циркунівської сільської військової адміністрації Микола Сікаленка, якого окупанти захоплювали тричі. Під час затримання його перевозили до різних місць на Харківщині й кожного разу йому на голову натягали мішок та зв’язували руки. Сікаленко розповів, що росіяни намагалися схилити його до співпраці, однак він відмовився. Йому не давали їжі та не дозволяли спати, через що за тиждень він схуд на 10 кілограмів. Крім того, окупанти утримували його у підвалах, де було холодно. Згодом очільника адміністрації звільнили, після чого стало відомо, що під час його перебування у полоні окупанти пограбували його будинок.

Звільнення українців з російського полону

Як повідомляв УНІАН, протягом останніх обмінів із російського полону вдається звільняти все менше й менше цивільних. В основному росіяни віддають лише військових, а наявність багатьох цивільних осіб у полоні навіть не підтверджують.

Востаннє двох цивільних вдалося звільнити з російського полону ще 6 липня. Тоді також вдалося повернути двох незаконно вивезених до Росії українських дітей - 6-річного Рената та 10-річної Варвари.

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