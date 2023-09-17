Міжнародний комітет Червоного Хреста визнав міського голову Херсона Ігоря Колихаєва полоненим. Про це заявив його син Святослав у коментарі "Суспільному".
"Я зв'язався з Червоним Хрестом і мені сказали, що російська сторона подала мого батька Ігоря Колихаєва до списку полонених і він знаходиться на території РФ. Де саме та про стан його здоров'я – не зазначили. Також оновився його статус в особистому кабінеті координаційного штабу", — сказав Святослав.
За його словами, статус полоненого Ігорю Колихаєву офіційно підтвердили цього тижня – 13 вересня.
Що відомо про викрадення Ігоря Колихаєва
Як писав УНІАН, після повномасштабного вторгнення росіян і захоплення Херсона міський голова Ігор Колихаєв залишився у місті і працював в інтересах громади, але співпрацювати з окупантами відмовився. Пізніше колаборанти згадували, що мер Херсона в перші дні окупації їздив дорогами області і нецензурно лаяв окупантів.
Протягом перших двох місяців окупації Херсона росіяни ще залишали міській владі певну автономію, але 25 квітня 2022 року вони захопили будинок Херсонської міської ради і фактично перебрали на себе "комунальну владу" в місті.
26 червня 2022 року мера Ігоря Колихаєва, що і так вже фактично втратив інструменти для впливу на ситуацію в місті, російські окупанти просто викрали та вивезли у невідомому напрямку. На думку підлеглих, росіяни зробили це саме через відмову Колихаєва співпрацювати з ними.