Міський голова Херсона був викрадений у червні 2022 року, коли місто знаходилося під російською окупацією.

Міжнародний комітет Червоного Хреста визнав міського голову Херсона Ігоря Колихаєва полоненим. Про це заявив його син Святослав у коментарі "Суспільному".

"Я зв'язався з Червоним Хрестом і мені сказали, що російська сторона подала мого батька Ігоря Колихаєва до списку полонених і він знаходиться на території РФ. Де саме та про стан його здоров'я – не зазначили. Також оновився його статус в особистому кабінеті координаційного штабу", — сказав Святослав.

За його словами, статус полоненого Ігорю Колихаєву офіційно підтвердили цього тижня – 13 вересня.

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Що відомо про викрадення Ігоря Колихаєва

Як писав УНІАН, після повномасштабного вторгнення росіян і захоплення Херсона міський голова Ігор Колихаєв залишився у місті і працював в інтересах громади, але співпрацювати з окупантами відмовився. Пізніше колаборанти згадували, що мер Херсона в перші дні окупації їздив дорогами області і нецензурно лаяв окупантів.

Протягом перших двох місяців окупації Херсона росіяни ще залишали міській владі певну автономію, але 25 квітня 2022 року вони захопили будинок Херсонської міської ради і фактично перебрали на себе "комунальну владу" в місті.

26 червня 2022 року мера Ігоря Колихаєва, що і так вже фактично втратив інструменти для впливу на ситуацію в місті, російські окупанти просто викрали та вивезли у невідомому напрямку. На думку підлеглих, росіяни зробили це саме через відмову Колихаєва співпрацювати з ними.

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