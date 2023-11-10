Україна готується до них.

Цієї зими Росії буде важче здійснювати атаки по енергетичній інфраструктурі України, оскільки вона підготувалася.

Про це заявив заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький у коментарі CNN. Минулого року, коли система протиповітряної оборони України працювала в обмеженому режимі, Росія могла "легко обирати цілі і вражати енергетичну мережу".

"Росіяни можуть використати комбінацію ракетної зброї та ударних безпілотних літальних апаратів. Це точно не будуть такі примітивні атаки, як минулого року. Росіянам буде важко досягти результату - ми також готуємося і розуміємо, як вони діють", - сказав представник розвідки.

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Нові атаки по енергетичній інфраструктурі: що відомо

Днями у Міністерстві енергетики України повідомили, що лише за останні тижні російські загарбники атакували об’єкти енергетичної інфраструктури 60 разів.

Міністр Герман Галущенко заявив, що війська РФ прицільно б'ють по ремонтних бригадах енергетиків, які працюють в зоні бойових дій, прикордонних територіях та прифронтових регіонах.

Нещодавно очільник української розвідки Кирило Буданов заявив, що вони працюють над обмеженою позицією "стримування та відплати", щоб протистояти ударам по енергетиці. "Нехай починають. Вони теж отримають відповідь", - сказав він.

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