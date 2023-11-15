Він вважає, що вони здійснюватимуть комбіновані атаки.

Російські загарбники очікують "стабільних" морозів в Україні, щоб почати масовані удари по енергетичній інфраструктурі.

Таку думку висловив міністр енергетики України Герман Галущенко в ефірі інформаційного телемарафону. За його словами, окупанти не припиняли атаки на енергетику, однак вони мали не такий масований характер, як минулої осені та зими.

Галущенко вважає, що від росіян слід очікувати комбінованих атак, під час яких вони будуть намагатися уразити як об'єкти генерації, так і об'єкти передачі. "Мені здається, для них все ж таки важливо, щоб мінус мав стабільний характер. Тобто, якщо температура падатиме до мінуса, а потім підійматиметься до плюса, то вони будуть чекати таких стабільних морозів", - сказав міністр.

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Він пояснив це тим, що низька температура ускладнює процес відновлення енергетичної інфраструктури.

Масовані обстріли енергетичної системи

На початку листопада Міненергетики інформувало, що за останні тижні війська РФ атакували об’єкти української енергоінфраструктури 60 разів.

В одному з інтерв'ю Галущенко припустив, що Україна могла б у відповідь атакувати російську нафтогазову інфраструктуру.

У розвідці казали, що триває робота над обмеженою позицією "стримування та відплати" - окупанти можуть отримати відповідь на свій терор.

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