Американські дипломати стурбовані повідомленнями про захоплення українського військового окупантами та поранення трьох осіб на Донбасі.

У Сполучених Штатах Америки закликають Російську Федерацію припинити агресію на Донбасі.

Про це йдеться у повідомленні посольства США в Україні у Facebook.

"Стурбовані звістками про захоплення українського солдата, поранення цивільної особи та двох українських військовослужбовців внаслідок порушення режиму припинення вогню вздовж лінії зіткнення. Закликаємо Росію припинити агресію, що завдає непотрібні страждання українським громадянам", - заявили американські дипломати.

Захоплення українського воїна бойовиками на Донбасі: що відомо

21 грудня стало відомо, що в полон російсько-окупаційних військ потрапив військовий ЗСУ, який зник 17 грудня.

Крім того, внаслідок обстрілу окупантами на луганському напрямку двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали поранення.

20 грудня в результаті обстрілу представниками російських збройних формувань з СПГ-9 на дорозі в районі н.п. Кам'янка (поблизу Авдіївки) був пошкоджений і згорів трактор марки John Deere, а тракторист отримав легке поранення.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Віталій Саєнко