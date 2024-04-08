За порушення правил військового обліку можуть накласти штраф у розмірі до 25,500 гривень

В Україні мають намір встановити штрафи за порушення правил військового обліку та законодавства в галузі оборони та мобілізації. Таке рішення хоче ухвалити Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності після розгляду законопроєкту №10379, в якому йдеться про тюремні терміни і штрафи за відмову від ВЛК. На думку нардепів, цей проєкт закону потрібно повністю переписувати.

Як повідомив голова комітету Сергій Іонушас в інтерв'ю РБК-Україна, в період мирного часу за порушення правил військового обліку пропонується стягувати штраф у розмірі від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. У разі повторного порушення або в особливий період штраф становитиме від 1 до 1,5 тисяч неоподатковуваних мінімумів, що еквівалентно 17-25 тисячам гривень.

Водночас за порушення законодавства про оборону та мобілізацію штрафи для громадян можуть становити від 5,1 тисяч грн до 8,5 тисяч гривень для громадян і від 17 тисяч до 34 тисяч для посадових і юридичних осіб. Однак у воєнний час штрафи становитимуть від 17 тисяч до 25,500 тисяч гривень для громадян, і для посадових осіб сума зросте від 34 тисяч до 59,500 тисяч гривень.

Відео дня

Комітет також рекомендував не вносити зміни до Кримінального кодексу України, залишивши норми в їхній поточній редакції, і запропонував Верховній Раді ухвалити цей законопроєкт у першому читанні та в цілому. Рішення про те, чи буде законопроєкт ухвалено в остаточному читанні, стане відомо пізніше, додав Іонушас.

Інші новини про мобілізацію

Командир Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Павлюк виступив із закликом активно підтримувати захисників країни як морально, так і практичними діями, а також вступати до лав ЗСУ.

У новому проєкті закону про мобілізацію, схваленому парламентаріями в першому читанні, встановлено специфічні обмеження для тих, хто уникає мобілізації.

Вас також можуть зацікавити новини: