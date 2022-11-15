Логіку супротивника важко зрозуміти, зазначив очільник Запорізької ОВА.

Зранку окупанти завдали ракетних ударів по передмістю Запоріжжя, обійшлося без постраждалих та руйнувань.

Логіку російських терористів важко зрозуміти, будьмо уважними та обережними, написав у своєму Telegram голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

"Вкотре, близько четвертої ранку окупантами був нанесений ракетний удар (4 ракети, імовірно, С-300) по передмістю Запоріжжя. Постраждалих та руйнувань не виявлено...", - повідомив він.

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Ситуація у Запорізькій області під час війни з Росією - важливі новини

Супротивникові вдалося взяти під контроль низку населених пунктів у Запорізькій області. Ворог також не раз обстрілював вільні землі області, зокрема, завдавав ракетні удари. Через ворожі атаки є руйнування, жертви та постраждалі.

Зокрема, в ніч на 14 листопада загарбники поцілили ракетою в одне із сіл, ніхто не постраждав, але пошкоджено лінію електромережі.

6 числа стало відомо, що вночі супротивник обстріляв Запоріжжя, була зруйнована будівля цивільної інфраструктури, повідомлялося про жертву.

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