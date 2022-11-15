Зранку окупанти завдали ракетних ударів по передмістю Запоріжжя, обійшлося без постраждалих та руйнувань.
Логіку російських терористів важко зрозуміти, будьмо уважними та обережними, написав у своєму Telegram голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.
"Вкотре, близько четвертої ранку окупантами був нанесений ракетний удар (4 ракети, імовірно, С-300) по передмістю Запоріжжя. Постраждалих та руйнувань не виявлено...", - повідомив він.
Ситуація у Запорізькій області під час війни з Росією - важливі новини
Супротивникові вдалося взяти під контроль низку населених пунктів у Запорізькій області. Ворог також не раз обстрілював вільні землі області, зокрема, завдавав ракетні удари. Через ворожі атаки є руйнування, жертви та постраждалі.
Зокрема, в ніч на 14 листопада загарбники поцілили ракетою в одне із сіл, ніхто не постраждав, але пошкоджено лінію електромережі.
6 числа стало відомо, що вночі супротивник обстріляв Запоріжжя, була зруйнована будівля цивільної інфраструктури, повідомлялося про жертву.