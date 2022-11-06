Ворожі обстріли зруйнували будівлю цивільної інфраструктури.

В ніч проти 6 листопада російські окупанти атакували Запоріжжя. В результаті ударів загинула людина.

Як повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв у Telegram, через російську атаку у місті виникла пожежа.

"Цієї ночі рашисти знову принесли до нашого міста біду. Ворожі обстріли зруйнували будівлю цивільної інфраструктури і, за попередніми даними, на превеликий жаль, забрали життя однієї людини", - написав він.

Також від вибухової хвилі у прилеглих будинках повилітали шибки та пошкоджено дахи.

Своєю чергою голова Запорізької ОВА Олександр Старух зазначив, що результатом нічного ракетного удару ворога по Запоріжжю стало руйнування двоповерхової будівлі комерційного підприємства.

"Масштабну пожежу ліквідовували наші вогнеборці. За попередніми даними, на жаль, одна людина загинула. Триває розбір завалів. Ще одна ракета впала на земельній ділянці у приватному секторі. Вибуховою хвилею і уламками пошкоджено вікна приватних будівель і два авто", - повідомив Старух.

Війна в Україні: ситуація в Запоріжжі

Російські окупанти продовжують цинічно обстрілювати Запоріжжя та область.

Як повідомляв УНІАН, 5 листопада вночі окупанти обстріляли Запорізьку область. Внаслідок обстрілу російських загарбників пошкоджено будівлі трьох підприємств.

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