Президент Володимир Зеленський вважає, що держслужбовці та депутати мають частіше приїжджати на фронт.

Президент Володимир Зеленський побував на передовій та пообідав разом з військовослужбовцями у солдатській їдальні.

Як повідомляє прес-служба Офісу глави держави, під час робочої поїздки на Донеччину Зеленський відвідав передній край оборони, де останнім часом відбуваються ворожі обстріли.

Українські позиції, на яких побував глава держави, розташовані за 700 метрів від противника.

Зеленський зустрівся з військовими, котрі несуть службу на передовій, та ознайомився з оперативною обстановкою на фронті.

"Дійсно, ми бачимо, і військові відзначають зменшення кількості пострілів - вона значно знизилась за останні 7-10 днів. Проте є провокації, і, на жаль, бувають бойові втрати. Однак, слава богу, що зараз гримить грім, а не постріли", - зауважив глава держави.

Також, за його словами, важливо бачити, що українські бійці гарно озброєні та забезпечені всім необхідним, а також розуміти, у чому вони мають потребу.

Глава держави відзначив високий бойовий дух українських військовослужбовців.

"Враження від візиту на передову завжди дуже позитивні - від того, як виглядають наші бійці, від їхніх поглядів, очей - чоловіків і жінок, офіцерів і звичайних солдатів", - сказав президент, наголосивши, що обличчя захисників України завжди випромінюють спокій та героїзм.

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Зеленський зазначив, що державні службовці та депутати також мають частіше приїжджати на фронт, щоб підтримувати українських військових та брати з них приклад для сміливих державницьких кроків.

"Відвідання наших захисників - це завжди для мене честь. Я заряджаюся й надихаюся їхнім героїзмом. Тому приїжджаю з радістю, з гордістю", - зауважив Зеленський.

Президент також вручив бійцям державні нагороди й цінні подарунки.

"Просто хочу подякувати кожному з вас, кожному військовому за те, що кожного дня захищаєте Україну. Бажаю вам і вашими сім’ям добра, здоров’я, щастя. Повертайтеся живими з боїв", - наголосив глава держави.

Зеленський пообідав разом з військовослужбовцями у солдатській їдальні.

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Автор: Вікторія Токарєва