Українські далекобійні удари доводять Росію до критичної точки, – Politico

Якщо частота українських атак збережеться, а збитки від кожної атаки будуть зростати, то перевага перейде до Києва.

Протягом чотирьох років Володимиру Путіну значною мірою вдавалося захистити росіян від економічних наслідків війни в Україні. Але тепер ситуація змінилася.

Як пише Politico, українські ракетні та безпілотні удари по ключовій енергетичній інфраструктурі в останні тижні перетворили війну з відносно незначного подразника, який більшість росіян могли ігнорувати, у негайну й дедалі гострішу паливну кризу.

Дві третини з 83 регіонів Росії повідомляють про проблеми з постачанням палива, що створює труднощі для мільйонів людей і становить безпосередню загрозу життєздатності багатьох підприємств. Ситуація особливо гостра в Криму, де влада оголосила надзвичайний стан і заборонила продаж палива.

Відео дня

При цьому масштаби збитків ретельно приховуються: Росія додала внутрішні ціни на паливо до списку економічних даних, які вона більше не оприлюднює.

Однак росіяни спостерігають погіршення ситуації на власні очі. Соціальні мережі рясніють відеороликами, на яких водії нападають один на одного через бензин або влаштовують заворушення в чергах автомобілів, що чекають на заправку.

Україна цілеспрямовано атакує нафтопереробні установки, які Росія не може відремонтувати або замінити самостійно, а це означає, що швидкого вирішення проблеми нестачі палива не передбачається.

"Кількість бензину, доступного в Росії на даний момент, визначається гонкою між українськими безпілотниками та російськими ремонтними бригадами. Якщо частота українських атак збережеться, а збитки від кожної атаки зростатимуть, то перевага перейде до Києва. Саме це ми зараз і спостерігаємо", – пише Сергій Вакуленко, аналітик Інституту міжнародного миру Карнегі.

Навіть якщо паливо доступне, залишається проблема зростання цін

Ціни на паливо зазвичай мають великий вплив на загальну інфляцію, і Центральний банк Росії попередив, що недавній стрибок цін, найімовірніше, матиме більш довгострокові наслідки, ніж це було в минулому.

"Гадаю, нас усіх турбує одне й те саме. Я не думаю, що в країні є хоч одна людина, яку хвилює щось інше, крім як якнайшвидшого припинення бойових дій. Це очевидно", – зазначив Герман Греф, генеральний директор найбільшого російського роздрібного банку "Сбербанк".

За словами Яніса Клюге, аналітика Німецького інституту міжнародних відносин та безпеки, військові та секретні видатки РФ тепер становлять майже половину від загального обсягу державних видатків. Ліквідні активи у Фонді національного добробуту, який спочатку був створений для пом’якшення економічних коливань цін на нафту, тим часом скоротилися з приблизно 7 відсотків валового внутрішнього продукту на початку 2022 року до всього лише 1,7 відсотка валового внутрішнього продукту станом на квітень.

"Тож нестачу палива відчуває не лише Путін", – зазначає Politico.

Наслідки українських ударів

Як пише The Sun, завдяки кампанії України з нанесення ударів на великі відстані хід війни зазнав кардинальних змін, і Володимир Путін уже через кілька місяців може опинитися перед дилемою: капітулювати чи заморозити конфлікт.

А The Atlantic пише, що атаки безпілотників на Москву та околиці демонструють багатогранну стратегію України, яка діє на кількох рівнях, щоб "зганьбити та підірвати позиції Путіна".

Вас також можуть зацікавити такі новини: