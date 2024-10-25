За словами лідера Туреччини, правитель РФ також зацікавлений у подальшому обміні полоненими.

Правитель Росії Володимир Путін прагне припинення вогню у війні РФ проти України. Про це після зустрічі з диктатором на полях саміту БРІКС заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, повідомляє Haber7.

За його словами, як і на зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським "ми побачили, що пан Путін також прагне постійного припинення вогню", що підтвердили міністри закордонних справ нашої країни Хакан Фідан Бей і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.

"Окрім питань відновлення Чорноморського зернового коридору та розмінування, ми також побачили під час нашої зустрічі з паном Путіним та його делегацією вчора ввечері, що були очікування щодо обміну полоненими. Зараз ми уважно стежимо за кроками щодо цих обмінів полоненими. Ми продовжуватимемо робити все можливе, щоб вирішувати проблеми дипломатичним шляхом", - сказав Ердоган.

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Він також підкреслив, що Туреччина прагне якнайшвидше розпочати переговори про мир між двома країнами та "прокладання шляху до сприятливого результату":

"Ми продовжуватимемо невтомно працювати, щоб досягти цього. Ми продовжуємо наголошувати, що у війні не буде переможців і в мирі не буде переможених. Ця війна обов’язково закінчиться, ми намагаємося закінчити її без пролиття крові та сліз".

Туреччина і війна в Україні - останні новини

Туреччина відстоює повернення територій України, включаючи Крим. Про це заявив головний радник президента Туреччини Ялчин Топчу.

За його словами, Туреччина прагне, щоб війна в Україні закінчилися, і твердо виступає за це на всіх міжнародних платформах, "робить свій внесок у забезпечення постійного миру в нашому регіоні та світі для майбутнього всього людства".

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