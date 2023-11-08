Трьох полковників було ліквідовано внаслідок атаки на КП угрупування "Дніпро".

Стало відомо, що внаслідок ударів ЗСУ по командному пункті угрупування "Дніпро" було ліквідовано ще двох високопоставлених окупантів.

Як повідомляє проект ВЧК-ОГПУ, внаслідок нищівних ударів у чорних пакетах в Росію повернулися заступник начальника центру управління командування ВДВ Вадим Добряков, начальник відділу оперативного управління штабу ВДВ Олексій Коблов та оперативний черговий командування ВДВ Олександр Галкін.

За даними проекту, троє окупантів загинули 1 листопада, коли було завдано удару по командному пункту угруповання "Дніпро", яке очолив генерал - полковник Теплинський. Досі невідомо, чи був Теплинський на момент удару на командному пункті. Удару було завдано ракетою ATACMS.

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Теплинський на чолі окупантів

У січні 2023 року стало відомо, що Російська Федерація усуває з посади здібного генерала через тривалі розбіжності у командуванні армією під час війни проти України. Йшлося про Михайла Теплинського.

У квітні цього року британська розвідка повідомила, що на фронт знову повернувся один з ключових російських генералів - Михайло Теплинський. Його з цієї посади звільнив начальник Генштабу Росії Валерій Герасимов. Він є одним з небагатьох російських топ-офіцерів, якого поважають рядові військовослужбовці.

У серпні Теплинський розкрив втрати російських десантників на війні проти України. Втім, за кілька годин його відеозвернення заблокували.

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