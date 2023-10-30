Противники Олега Макаревича могли переконати президента РФ Володимира Путіна в нездатності командувача керувати херсонським напрямком.

Російське військове керівництво звільнило Олега Макаревича з посади командира угруповання "Дніпро" в Херсонській області. Замість нього призначили командувача російськими ВДВ Михайла Теплинського.

Як повідомляють аналітики ISW, це, ймовірно, свідчить про те, що Кремль або російське військово-політичне керівництво можуть бути досить занепокоєним і сумніватися в його здібностях відбити нещодавній масштабний наступ ЗСУ на лівому березі Дніпра в Херсонській області.

Пов'язаний із російською владою "воєнккор" заявив, що невеликий український "плацдарм" у Кринках став приводом для відсторонення Макаревича. На думку інших джерел, недбалість Макаревича і крайня відсутність командної ініціативи сприяли повторним висадкам українських десантів на окупований берег Дніпра.

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Як зазначається, українські "плацдарми" на лівому березі створюють небезпечний прецедент, а російські війська не змогли адекватно протистояти такій загрозі. Оскільки командував ними Макаревич, його противники могли переконати президента РФ Володимира Путіна в нездатності командувача керувати херсонським напрямком.

Деякі "військкори" ще раніше звинувачували Макаревича в нездатності адекватно командувати й забезпечувати сили РФ для відповіді на українські рейди на лівобережжі Херсонської області.

Водночас джерело, пов'язане з ПВК "Вагнер", стверджує, що Макаревича відсторонили через те, що деякі представники розвідки повідомили російське "вище командування" (можливо, мався на увазі саме Путін), що військовий не здатний надати точні дані про становище у ввіреній йому зоні.

Що відомо про Теплинського

У січні 2023 року стало відомо, що Російська Федерація усуває з посади здібного генерала через тривалі розбіжності у командуванні армією під час війни проти України. Йшлося про Михайла Теплинського.

У квітні цього року британська розвідка повідомила, що на фронт знову повернувся один з ключових російських генералів - Михайло Теплинський. Його з цієї посади звільнив начальник Генштабу Росії Валерій Герасимов. Він є одним з небагатьох російських топ-офіцерів, якого поважають рядові військовослужбовці.

У серпні Теплинський розкрив втрати російських десантників на війні проти України. Втім, за кілька годин його відеозвернення заблокували.

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