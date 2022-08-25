Щонайменше два окупанти загинули. Є багато поранених.

Російський окупант розповів дружині, як загарбники підірвалися на власних мінах. За його словами, рештки "виколупували" зі стінок машини.

Про це йдеться у перехопленні, опублікованому Головним управлінням розвідки МО України.

Росіянин розповів своїй дружині, що він вже "на зоні чілив", але попросив не ставити зайвих питань, адже нібито не може коментувати причини.

Крім того, окупант розповів про колосальні втрати, які Росія активно приховує. За його словами, "друга армія світу" настільки "професійна", що охоче підривається на власних мінах.

"Хлопці виходили. Там два двохсотих і багато трьохсотих. Прямо на своїх... на своїх же знову, на своїх же мінах, на своїх же мінах, нах*уй. Так виколупували, нах*у, по стінках в машині рештки", - поділився окупант.

Дружина лаконічно відреагувала: "Жах".

Як повідомляв УНІАН, раніше двоє російських окупантів обговорили удари по Антонівському мосту в Херсонській області України, а також величезні втрати, які командування приховує від росіян.

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