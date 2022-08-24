Водночас інший окупант зізнався, що необхідно самоліквідуватися, щоб отримати бодай якісь грошові виплати.

Двоє російських окупантів обговорили удари по Антонівському мосту в Херсонській області України, а також величезні втрати, які командування приховує від росіян.

Про це йдеться у перехопленні Головного управління розвідки МОУ.

Один з окупантів розповідає, що удари по Антонівському мосту ускладнили логістику росіян. Тепер цей міст використовують тільки для евакуації поранених загарбників. Важку техніку не перевозять через пошкодження.

Інший окупант запитує, чи не розповідали йому загарбники про знищення командного пункту 56 бригади.

"Їхнє управління 56 бригади - там всім п*здець. Там ракета прилетіла, всіх замполітів, зам по тилу, всіх, хто сидів в управлінні... Командний пункт був, їх всіх повністю роз'їб*ли", - ділиться окупант.

Водночас його співрозмовника більше турбують проблеми з грошовим забезпеченням в армії РФ.

"По грошах виходить так: якщо живий залишився, то почалися проблеми, розумієш? Я ж пішов тільки заради грошей, бл*дь. А їх ніх*я не дали! Тільки, бл*дь, натерпівся и даремно, розумієш? Тоді треба самоліквідуватися", - заявив окупант.

Як повідомляв УНІАН, на початку серпня українські військові кілька разів вдарили по Антонівському мосту та заявили про результати попадання.

У російських окупантів на Херсонщині через успішні удари ЗСУ почалася паніка. Повідомлялося, що у зв'язку з цим в Херсоні спостерігається масове вивезення сімей російських загарбників.

Згодом керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк підтвердила черговий удар по Антонівському мосту і зазначила, що ЗСУ постійно нагадують окупантам про дистанційну присутність.

ЗСУ ударом по Антонівському мосту в Херсоні влучили в російську колону з боєприпасами, очевидці чули гучні вибухи.

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