Знищення Ка-32 у Москві: в ГУР показали відео операції

Головне управління розвідки Міноборони України підтвердило знищення російського гелікоптера Ка-32 на аеродромі у Москві.
Як повідомляє прес-служба ГУР, багатоцільовий ворожий вертоліт Ка-32 було знищено у ніч на 26 квітня на аеродромі "Остафьєво" міністерства оборони РФ.
Аеродром належить МО РФ та експлуатується спільно з підприємством "Газпромавіа", що входить до структури ВАТ "Газпром".
"Знищена одиниця авіаційної техніки використовувалась державою-агресором в інтересах московського авіаційного центру, зокрема - для підтримки операцій російської окупаційної армії", - уточнили в ГУР.
На відео з аеродрому знищений вертоліт стоїть на злітному майданчику. Згодом видно, як він яскраво палає.
Знищення Ка-32 у Москві
Як повідомили джерела УНІАН, Головное управління розвідки Міністерства оборони України провело операцію зі знищення російського транспортного гвинтокрила Ка-32.
Гвинтокрил знаходився на території міжнародного аеропорту Остафьєво (Новомосковський адміністративний округ Москви), його вдалося спалити. Зазначалося, що росіяни використовували його для забезпечення логістичних потреб окупаційних військ та евакуаційних операцій.