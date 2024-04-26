Знищення Ка-32 у Москві: в ГУР показали відео операції

Знищену "пташку" використовували для підтримки операцій російської окупаційної армії.

Головне управління розвідки Міноборони України підтвердило знищення російського гелікоптера Ка-32 на аеродромі у Москві.

Як повідомляє прес-служба ГУР, багатоцільовий ворожий вертоліт Ка-32 було знищено у ніч на 26 квітня на аеродромі "Остафьєво" міністерства оборони РФ.

Аеродром належить МО РФ та експлуатується спільно з підприємством "Газпромавіа", що входить до структури ВАТ "Газпром".

"Знищена одиниця авіаційної техніки використовувалась державою-агресором в інтересах московського авіаційного центру, зокрема - для підтримки операцій російської окупаційної армії", - уточнили в ГУР.

На відео з аеродрому знищений вертоліт стоїть на злітному майданчику. Згодом видно, як він яскраво палає.

Знищення Ка-32 у Москві

Як повідомили джерела УНІАН, Головное управління розвідки Міністерства оборони України провело операцію зі знищення російського транспортного гвинтокрила Ка-32.

Гвинтокрил знаходився на території міжнародного аеропорту Остафьєво (Новомосковський адміністративний округ Москви), його вдалося спалити. Зазначалося, що росіяни використовували його для забезпечення логістичних потреб окупаційних військ та евакуаційних операцій.

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