Окупантам там доводиться часто проводити ротацію підрозділів через великі втрати.

Російські окупанти продовжують намагатися атакувати на Лимансько-Куп’янському напрямку та в районі Сватова, про що в ефірі інформаційного телемарафону заявив речник Східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий.

За його словами, окупанти в тому районі мають там доволі потужне угруповання, маневрують час від часу, але їм доводиться проводити ротацію своїх підрозділів, в першу чергу через великі втрати, які наносять Сили оборони.

"За цю добу 13 боєзіткнень відбулося, 564 рази ворог наносив різними калібрами та типами артилерії удари по нашим позиціям, 10 авіанальотів здійснили. В ході відбиття ворожих атак 63 окупантів знищено, 131 зазнав поранення, знищено 2 самохідні артилерійські установки ворога, танк, бойова машина піхоти, бойова ремонтно-евакуаційна машина, 2 міномети та 4 безпілотника", - сказав він.

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За його словами, бої на цьому напрямку велися в районі Серебнянського лісництва, Новій Горівці, Надії та Торському.

Війна в Україні - ситуація на фронті

Раніше Череватий розповідав, що російські загарбники зібрали на Лимано-Куп'янському напрямку понад 100 тисяч солдатів.

17 липня командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський повідомив, що ворог перейшов у наступ на Куп'янському напрямку.

За даними британської розвідки, російська пропаганда намагається заявити про великий наступ окупантів на Куп'янському напрямку задля того, щоб відвернути увагу від ситуації на фронті в районі Запоріжжя. А реальних успіхів, за даними британців, у росіян немає.

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